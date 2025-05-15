Motokuryeler İçin Yeni Dönem: Her Paket, Her Sürücü Artık Denetimde

Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikle motokuryelere ilk kez yasal kayıt zorunluluğu getirildi. Eğitimli, belgeli ve izlenebilir kuryelik dönemi başlıyor. Güvensiz teslimatlar ve yasa dışı taşımalar sona eriyor. İşte detaylar...

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Motokuryeler İçin Yeni Dönem: Her Paket, Her Sürücü Artık Denetimde

Türkiye'de hızla büyüyen motokurye sektörüne yönelik uzun süredir beklenen yasal düzenleme nihayet yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, ilk kez motokuryeler yasal olarak kayıt altına alınacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bu adımla hem hizmet kalitesinin artacağını hem de sektörde güvenliğin sağlanacağını açıkladı.

BELGE ZORUNLULUĞU

Yönetmelikle birlikte motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildi. Üç taşıta kadar faaliyette bulunacak olan bireysel kuryelere yüzde 85 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca ilk 6 ay içinde belge alanlar, bu ücreti yüzde 95'e varan indirimle ödeyebilecek. Belgeler e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Kurye firmalarının tüm çalışanlarını Bakanlığa bildirme zorunluluğu da yönetmelikte yer aldı. Teslimat yapan tüm bireylerin adli sicil kaydı temiz olacak ve ayrıca "Kurye Faaliyet Belgesi" alacak. Teslimat yapılamayan adresler için gönderi kabul edilmeyecek, taşınması yasak ürünlerin sevki ise tamamen yasaklandı.

Motokuryeler İçin Yeni Dönem: Her Paket, Her Sürücü Artık Denetimde - Resim : 1

Motokuryeler için görünürlüğü artıracak reflektif yelek, üzerinde "KURYE" yazısı ve firma numarası zorunluluğu getirildi. Ayrıca bozulabilir gıdaların taşınmasında gerekli hijyen ve soğutma önlemlerinin alınması da şart koşuldu.

Bakan Uraloğlu, bu düzenlemeyle motokurye sektöründe hem denetim hem de kalite çıtasının yükseleceğini vurgulayarak, "Sokakta gördüğümüz her kuryenin kimliği, yetkisi ve sorumluluğu olacak. Vatandaş artık daha güvenli ve kaliteli hizmet alacak" dedi.

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Kaynak: AA

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