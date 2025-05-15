Trump'tan Orta Doğu'da İkinci Durağı Katar'a Büyük Yatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turundaki ikinci durağı Katar’ın başkenti Doha'da beraberindeki iş dünyası heyetiyle düzenlenen programda önemli açıklamalar yaptı.

Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki el-Udeid üssünü geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

3,5-4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Suudi Arabistan ve Katar ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Trump, bu ilişkiyi kimsenin bozamayacağını vurgulayarak ‘Sadece 4-5 gün içerisinde 3,5-4 trilyon dolarlık yatırım topladıklarını’ belirtti.

Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğindeki akşam yemeğine katılan Trump, İran'ın nükleer programlarına barışçıl çözüm bulunması yönündeki temennisini yeniden dile getirmişti.

'TEHLİKELİ BİR DURUM'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İran ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğini umduğunu ifade eden Trump, ‘Tehlikeli bir durum. Doğru şeyi yapmak istiyoruz. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir şey yapmak istiyoruz. Bu işler böyle başlar sonra kontrolden çıkar’ demişti.

BARIŞÇIL MESAJ

Katar'ın nükleer müzakereler sırasında ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını söyleyen Trump, müzakerelerin barışçıl şekilde sona erdiğini görmek istediğini belirtmişti.

Trump şöyle demişti: Umarım İran burada ne kadar iyi bir dostu olduğunun farkına varır. Bir anlamda ben de iyi bir dostum çünkü pek çok insan benim çok daha sert bir yol izlememi tercih ederdi. Ancak bu yoldan kaçınabilirsek bunun harika bir şey olacağını biliyorum.

Öte yandan Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak İstanbul barış müzakerelerine de açık bıraktı. Trump ‘Eğer bir şeyler olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim’ dedi.

Kaynak: AA