Dünyaca Ünlü Profesör Dolandırıcıların Hedefi Oldu

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi, psikoterapist Onursal Prof. Dr. Ülker Meral Çulha'nın (82), iki yıl önce akıl almaz bir dolandırıcılık planının mağduru oldu. İstanbul Üniversitesi’nden emekli, uluslararası düzeyde tanınan bilim insanı Çulha’nın, 15 Eylül 2023 tarihinde Şişli’deki evinde sahte polisler tarafından tuzağa düşürüldüğü öğrenildi. Olayın detayları ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle gün yüzüne çıktı.

3 MİLYON LİRAYA YAKIN DOLANDIRILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Telefonla aranan Profesör Çulha’ya, adının sözde bir terör örgütü soruşturmasında geçtiği söylendi. Kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıtan ve polis kimliğiyle konuşan dolandırıcılar, eşyalarının devlet güvencesine alınması gerektiğini söyleyerek Çulha'yı yoğun bir psikolojik baskı altına aldılar. Üç gün boyunca sistematik şekilde kandırılan profesörün evine giden kişiler, toplamda 22 bin 841 dolar (yaklaşık 884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ziynet eşyasını teslim aldı.

AİLE YADİGARINI DA VERDİ

Teslim edilen eşyalar arasında Osmanlı döneminden kalma aile yadigarı bir altın zincir, saatli bir altın kolye, altın iğne, iki tam altın ve üç altın bilezik bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılık olayının ardından şüphelenen Çulha, gerçek polise başvurdu ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ESENYURT'TA YAKALANDILAR

İstanbul Emniyeti’nin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilerin Esenyurt’taki "City Center Home Ofis" adlı lüks bir rezidansta konakladıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 6 Suriyeli zanlı gözaltına alındı. Rezidansta yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, dijital veri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

YAZIŞMALAR BULUNDU

Şüphelilere ait telefonların incelenmesinde, Profesör Çulha’dan alınan paralar ve altınlarla ilgili WhatsApp mesajları, teslimat fotoğrafları ve organizasyona dair detaylı yazışmalar bulundu. Özellikle şüpheli Hasan Elselim’in telefonunda, mağdura ait değerlerin teslim edildiğini gösteren konuşmalar delil olarak yer aldı. Ayrıca şebekenin yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye genelinde benzer yöntemlerle başka mağdurları da hedef aldığı, kurye sistemleri üzerinden para ve altın sevkiyatı yaptığı anlaşıldı.

Hazırlanan iddianamede, dolandırıcıların organize şekilde hareket ettiği, kamu görevlisi gibi davranarak vatandaşları kandırdığı ve bu yolla ciddi maddi kazanç sağladığına dikkat çekildi. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklu yargılanırken, iki şüphelinin firarda olduğu belirtildi. Sanıklar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açıldı.

Kaynak: Sabah