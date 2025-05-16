Hakan Fidan'dan 'Rusya-Ukrayna' Açıklaması

Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara ziyaretinin müzakerelerin başlatılması yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak "Her iki tarafın da temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi sergilemektedir," dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm tarafların barışa olan güçlü olan taahhütlerinin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmaları bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kılmıştır. Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkım ve can kaybına yol açacaktır.

'YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirebilmek için yoğun gayret göstermiştir. Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yolunda önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini de ağırlamaktan aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın da temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi sergilemektedir.

Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.

'ATEŞKES İÇİN FIRSAT VAR'

Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi hayatî önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde önümüzde bir fırsat bulunmaktadır.

Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli.

Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Türkiye savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarınızda her daim yanınızda olacaktır. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi