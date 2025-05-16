ABD Başkanı Donald Trump 'İstanbul' Bilmecesine Son Noktayı Koydu

İstanbul'a gelip gelmeyeceğine dair belirsiz açıklamalar yapan Trump'tan gelen son açıklama İstanbul'a gelmeyeceğini teyit etti. Trump, ABD'ye döneceğini belirterek "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump 'İstanbul' Bilmecesine Son Noktayı Koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna çıkmıştı. İstanbul'daki Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri devam ederken Trump'ın kafaları karıştıran 'İstanbul' açıklamaları art arda gelmişti. Trump önce perşembe; ardından da cuma gününü işaret ederek İstanbul'a gelebileceğini ima etmişti.

Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" demişti.

Trump, bugün yaptığı açıklamada ise ABD'ye döneceğini belirterek, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz. Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim" dedi.

Orta Doğu Turu Sona Erdi: Trump İstanbul'a Gelecek mi?Orta Doğu Turu Sona Erdi: Trump İstanbul'a Gelecek mi?Dünya

Kaynak: İHA

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