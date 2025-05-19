İBB Soruşturmasında Bir Gözaltı Daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta evinden gözaltına alınmış 23 Mart'ta ise tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de gözaltına alındı.

Zafer Keleş'in "örgüte ait paraları", dosyadaki kişilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zafer Keleş'in işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA