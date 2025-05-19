İBB Soruşturmasında Bir Gözaltı Daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasında Bir Gözaltı Daha!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta evinden gözaltına alınmış 23 Mart'ta ise tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de gözaltına alındı.

Zafer Keleş'in "örgüte ait paraları", dosyadaki kişilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zafer Keleş'in işlemleri sürüyor.

Mansur Yavaş O İddialar Sonrası Harekete Geçti! AKP'li Osman Gökçek Tanık Olarak DinlenecekMansur Yavaş O İddialar Sonrası Harekete Geçti! AKP'li Osman Gökçek Tanık Olarak DinlenecekGüncel

Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme: İş İnsanı TutuklandıBüyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme: İş İnsanı TutuklandıSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
İBB Soruşturma İBB yolsuzluk Yolsuzluk
Son Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Yeni Süreç İçin Sabır Çağrısı ve Uyarı: 'Terörsüz Geleceğin Kalın Perdesi Aralandı' MHP Lideri Bahçeli'den Yeni Süreç İçin Sabır Çağrısı ve Uyarı
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü Paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü Paylaşımı
Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı! Sıcaklık 5 Derece Birden Düşecek Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı
Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı Tokat'ta Korkunç Olay! Yengesini Öldürdü, Kardeşini Yaraladı
Kütahya Gece Yarısı Sallandı Kütahya Gece Yarısı Sallandı
Milyonlarca Liralık Vurgun! Evlilik Vaadiyle Kandırdığı Kadının Hesaplarını Boşalttı Evlilik Vaadiyle Kandırdığı Kadının Hesaplarını Boşalttı
Akaryakıt İstasyonunda Dehşeti Yaşadı: Tanımadığı Erkek Tarafından Saldırıya Uğradı Akaryakıt İstasyonunda Dehşeti Yaşadı: Tanımadığı Erkek Tarafından Saldırıya Uğradı