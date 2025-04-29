Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Üçü Birden Vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege Bölgesi (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer normallerin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN ÜÇ ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli Yağış: Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya’nın batısının iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Toz Taşınımı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması öneriliyor.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, 13 il için sarı kodlu alarm verdi. Fırtına nedeniyle alarm verilen iller şöyle:

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Hakkari hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi