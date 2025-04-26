Samsun'da Kadın Cinayeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel’i (32) çalıştığı lokantada tabancayla vurarak öldüren Cengiz Altınel (40), ardından aynı silahla intihar etti. Olay, 24 Nisan’da Etyemez Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde meydana geldi.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma davası açan Pınar Altınel ile konuşmak isteyen Cengiz Altınel, çalıştığı restorana geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Cengiz Altınel yanında getirdiği tabancayla önce eşine ateş etti, ardından intihar etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Cengiz Altınel’in, masayı toplayan eşinin yanına yaklaştığı, sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredekileri tehdit ederek uzaklaştırdığı, ardından Pınar Altınel’e ateş edip kendisini vurduğu görülüyor.

9 yıllık evli olduğu öğrenilen Pınar Altınel’in bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu, çiftin çocuklarının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA