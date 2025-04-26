Samsun'da Kadın Cinayeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Kadın cinayetleri bitmiyor. Vahşetin son adresi Samsun oldu. Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı restoranda vuran Cengiz Altınel, ardından intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel’i (32) çalıştığı lokantada tabancayla vurarak öldüren Cengiz Altınel (40), ardından aynı silahla intihar etti. Olay, 24 Nisan’da Etyemez Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde meydana geldi.

Samsun'da Kadın Cinayeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Resim : 1

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma davası açan Pınar Altınel ile konuşmak isteyen Cengiz Altınel, çalıştığı restorana geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Cengiz Altınel yanında getirdiği tabancayla önce eşine ateş etti, ardından intihar etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Cengiz Altınel’in, masayı toplayan eşinin yanına yaklaştığı, sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredekileri tehdit ederek uzaklaştırdığı, ardından Pınar Altınel’e ateş edip kendisini vurduğu görülüyor.

Samsun'da Kadın Cinayeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Resim : 2

9 yıllık evli olduğu öğrenilen Pınar Altınel’in bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu, çiftin çocuklarının bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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