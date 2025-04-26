'Turpunan Şalgamınan Devlet İdare Edilemez' Demişti! Yozgatlı Çiftçi O Konuşmayı Yapana Kadar Ne Badireler Atlatmış

CHP’nin Yozgat mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan’ın “Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez” sözleri sosyal medyada gündem oldu. ‘Siyaset literatürüne yeni bir deyim’ olarak yorumlanan sözleri sarf eden çiftçi Ceylan’ın o konuşmasının arka planındaki detaylar ortaya çıktı.

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'Turpunan Şalgamınan Devlet İdare Edilemez' Demişti! Yozgatlı Çiftçi O Konuşmayı Yapana Kadar Ne Badireler Atlatmış

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yozgat'taki mitingi sırasında Ekrem İmaoğlu'na protestosuna katıldığı için idari para cezası kesilen Yozgatlı çiftçi de alandaki vatandaşlara hitap etti. "Haksızlığa izin vermeyeceğiz" diyen çiftçi Abdullah Ceylan’ın CHP'nin Yozgat mitinginde dile getirdiği, "Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez" sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINA GİRDİ

Sözleriyle dikkat çeken Ceylan, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Ceylan'ın sözlerinin bir sonraki seçimlerde "CHP'nin sloganı olabileceği" yorumu yapıyor.

Nefes’in haberine göre, çiftçi ceylan Ceylan, CHP’nin Yozgat mitinginde konuşmak için birçok macerayla karşı karşıya kalmış. Kentte bulunan CHP kurmaylarını ziyaret eden Abdullah Ceylan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirip mitingde konuşmak istediğini belirtmiş.

'Turpunan Şalgamınan Devlet İdare Edilemez' Demişti! Yozgatlı Çiftçi O Konuşmayı Yapana Kadar Ne Badireler Atlatmış - Resim : 1

'PARTİ OTOBÜSÜNE ALINMAMIŞ'

Abdullah Ceylan’ın günlük siyasete hakim olduğunu gören CHP kurmayları, ‘neden olmasın’ diyerek mitingde buluşmak üzere sözleşmişler. Bir CHP Genel Yardımcısı, Abdullah Ceylan’ı Genel Başkan Özgür Özel’in konuşma yapacağı otobüsün önüne götürerek, bir Parti Meclisi üyesine “Abdullah amcayı sana zimmetledim” diyerek emanet etmiş. Ancak işler hesap edildiği gibi ilerlememiş. Edinilen bilgilere göre, koruma polisleri önce Abdullah Ceylan’ı parti otobüsünden indirmişler, sonra da bariyerlerin arkasına çıkarmışlar. O esnada Ceylan, “Durun ben konuşma yapacağım. Genel Başkanı bekliyorum” dese de bir etkisi olmamış.

ANONS EDİLEREK ÇAĞRILMIŞ

Abdullah Ceylan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e övgüyle bahseden ve “sizi bekliyor” diyen CHP kurmayları otobüste Abdullah amcayı göremeyince panikle aramaya başlamış. Abdullah Ceylan bir türlü bulunamayınca adı anons edilmiş. Buna rağmen Abdullah Ceylan’ın kalabalığı ve koruma polislerini yararak otobüse ulaşması kolay olmamış.

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Kaynak: Nefes

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