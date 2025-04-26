Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir de Listede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay kıyıları ve Van’ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârın (40-60 km/saat) da zaman zaman hayatı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Bölgenin güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, hava kalitesinde azalmaya ve görüş mesafesinde düşüşe neden olabileceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında olacağı tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgâr ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi