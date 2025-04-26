İstanbul Depremi Doğu’ya mı Sıçradı? Dr. Ramazan Demirtaş Felaket Senaryolarına Son Noktayı Koydu

İstanbulluları sokağa döken 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken, birbirinden farklı uyarılar da kafa karışıklığına yol açtı. Kimi deprem uzmanları beklenen İstanbul depreminin bu deprem olduğunu savunurken kimileri de daha büyük bir deprem olacağını ön sürdü.

Uzmanlar arasındaki görüş farklılığı halkın endişesini artırırken, Dr. Ramazan Demirtaş’tan yeni bir açıklama geldi.

’MASAL UYDURMAYIN’

Dün akşam saat 20.33’de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Demirtaş, ‘Büyük deprem geliyor’ diyenlere ‘Masal uydurmayın’ diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Demirtaş, şunları söyledi:

20:33'deki 4.3 lük 4.0-5.0 arası 9. artçı #deprem için "DOĞUDAKİ FAYA SIÇRADI, BÜYÜK DEPREM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ" masalı uydurmayın! Sıçrayan bir şey yok, insanları boş boşuna germeyin. M6.2'lik deprem 5x15 km'lik pürüz alanda batıdan doğuya tek yönlü kırılmaya yol açtı.

20:33'deki 4.3 lük 4.0-5.0 arası 9. artçı #deprem için "DOĞUDAKİ FAYA SIÇRADI, BÜYÜK DEPREM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ" masalı uydurmayın !!



Sıçrayan bir şey yok, insanları boş boşuna germeyin !!!



M6.2'lik deprem 5x15 km'lik pürüz alanda batıdan doğuya tek yönlü kırılmaya yol açtı. pic.twitter.com/r3Xf4XuWiH — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) April 25, 2025

KONYA DEPREMİ RİSK OLUŞTURUR MU?

Sabah 07.16’da 3.9 büyüklüğünde Konya Cihanbeyli merkezli depremi de değerlendiren Bektaş, ‘Günyüzü civarında, 55km uzunluktaki Cihanbeyli fay zonunun 25km DGD uzanımında 2.0 ila 3.0 aralığında 4 deprem oldu. Yeniceoba civarında 29.08.2023 Mw=4.8 olmuştu. Cihanbeyli fay zonunun deprem geçmişini bilmiyoruz’ dedi.

ŞENGÖR’E KARŞI ÇIKMIŞTI

Dr. Ramazan Demirtaş, Prof. Dr. Celal Şengör’ün İstanbul için yaptığı 7’den büyük deprem uyarısındaki “Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!” sözlerini eleştirmişti.

Demirtaş ‘Parmak hesabı ile deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır. Özetle ülkemizde olan her 4.0 ve üzeri deprem sonrası beklenen Marmara depremi ile ilgili KAOS/FELAKET SENARYOLARI yazanların amaçları nedir? Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da…’ açıklamasını yaparak Şengör’ün açıklamalarının bilimsel olmadığını ifade etmişti.