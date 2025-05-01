Akdeniz İçin Korkutan Senaryo! 7 ve Üzeri Depremde Antalya'da Yıkıma Gebe 7 İlçe Hangisi?

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki deprem senaryosunu değerlendirdi. Yüklü, olası büyük depremde Antalya'nın sahil ilçelerinde büyük yıkım meydana gelebileceğini ancak karasal anlamda deprem beklemediklerini ifade etti.

Türkiye üst üste meydana gelen deprem ve artçılarla diken üzerindeyken deprem uzmanları da farklı senaryoları değerlendirmeye devam ediyor.

İstanbul'da meydana gelen depremin beklenen deprem olmadığını, Marmara Denizinde meydana geldiğini söyleyen Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, önemli açıklamalar yaptı.

7’LİK DEPREMDE NERESİ ETKİLENİR?

Yüklü, İstanbul'da beklenen depremin 7 büyüklüğünde olma ihtimalinin her zaman olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Tabii sadece orası için değil, Türkiye'de deprem gerçeği var. Akdeniz'de oluşacak 7 büyüklüğündeki depremden, sahil şeridinde Antalya'nın, Muğla'nın, Aydın'ın sahil belediyeleri etkilenecektir.

'BİZE ETKİSİ OLACAK'

Antalya'da karasal olarak bir deprem beklemediklerini, Akdeniz'de tektonik ve Helen Yayı'ndan dolayı depremin etkilerinin olacağını belirten Atakan Yüklü, ‘Akdeniz'de her zaman tektonik hareketlerden dolayı Helen Yayı'nın durumundan dolayı bize etkisi olacağını düşünüyoruz. Deniz kenarındaki, sahil kenarındaki gevşek alüvyon zeminler ve traverten içindeki boşluklar. Binaları seçerken, yapılaşma yaparken bunları gözardı etmememiz gerekiyor’ dedi.

ANTALYA'DA NERESİ RİSK ALTINDA?

Akdeniz'de 7 ve üzerinde bir deprem meydana gelmesi durumunda denizle kıyısı olan ilçelerde yıkım yaşanabileceğine dikkati çeken Atakan Yüklü, şöyle uyardı: Akdeniz'deki bir depremde, sahil kesimindeki Alanya, Kaş, Finike, Kumluca, Aksu, Manavgat, Serik gibi ilçelerimizin hepsi çok ciddi sıkıntı yaşar ve yıkım yapar. Antalya travertenindeki kaya ortamında oturuyorum deyip rahatlamamalıyız. Traverten dediğimiz zemin yapısı boşluk içeren, bağımsız olan, kırık karstik boşluklar içeren bir yapı. Karstik boşlukların üstündeki yapılar çok ciddi hasar alacaktır.

Kaynak: DHA