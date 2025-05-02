Çorum Valisi Ali Çalgan: 'Suç Oranı yüzde 23 Azaldı'

Çorum Valisi Ali Çalgan, Mart ve Nisan aylarında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında pek çok suç türünde önemli oranda azalma yaşandığını söyledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve asayiş verileriyle ilgili düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Mart-Nisan ayına ait asayiş olayları ve çalışmalarla ilgili konuşan Çalgan, geçen yılın aynı dönemine oranla suçlarda azalma yaşandığını dile getirdi.

Terör olayların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Çalgan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındığını ve şüphelilerden 7’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’inin tutuklandığını, DHKP/C, MLKP ve diğer örgütlere yönelik 1 operasyon düzenlendiğini dile getirdi.



"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 23 oranında azalma sağlanmıştır"

Kişilere karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını kaydeden Vali Çalgan, "Kişilere karşı işlenen suçlarda genel olarak yüzde 23 azalma yaşanırken, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 44, hakaret olaylarında yüzde 30, kasten yaralama olaylarında yüzde 29 oranında düşüş kaydedildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise evden hırsızlık yüzde 43, gasp yüzde 57, dolandırıcılık ise yüzde 37 oranında azaldı. Bu dönemde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 682 kişi yakalanırken, yapılan operasyonlarda 43 tabanca, 16 kurusıkı tabanca ve 32 av tüfeği olmak üzere toplam 91 silah ele geçirildi. Bu olaylara karışan 95 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 38 operasyonda 51 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Nisan ayında ise 171 ayrı olayda 184 kişi gözaltına alındı. Toplamda 28 kişi tutuklanırken, 30 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 89 gram esrar, 104 gram metamfetamin, 914 gram bonzai ve 14 bin 5 adet sentetik ecza ele geçirildi" dedi.





Kaynak: AA