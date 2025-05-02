Kontrolden Çıkan Araç Otobüs Durağına Daldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Kaza anında durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce önünde ilerleyen başka bir araca çarptı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay sırasında otobüs durağında kimsenin bulunmaması, kazanın daha ağır sonuçlar doğurmasını engelledi.

Kaynak: İHA