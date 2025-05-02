Trabzon'da Ulaşımı Yükselten Kampanya

Trabzon'da Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver kampanyası ile kentte 10 dakika altındaki acil sağlık hizmetlerine ulaşım oranı yüzde 90,5'ten yüzde 92,5'e yükseldi.

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Trabzon'da Ulaşımı Yükselten Kampanya

Trabzon'da başlatılan "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasıyla acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşım sağlandı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki kampanya standını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, burada yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinde farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık 2024'te başlatılan kampanyanın, 6 aylık çalışmaların ardından başarıyla sona erdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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