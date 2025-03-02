Bir Zamanların Popüler Görüntülü Arama Uygulamasıydı: Rakiplerine Yenik Düştü! Kapatılıyor...

Teknoloji haberleriyle bilinen XDA'nin paylaştığı bir rapora göre, bazı Skype kullanıcıları, platformda “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams’de devam edin.” şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Bu durum, Microsoft'un Skype'ı aşamalı olarak devre dışı bırakmaya hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.

Yapılan analizlere göre, söz konusu uyarının Windows kullanıcılarını kapsadığı, ancak Android işletim sisteminde nasıl bir yol izleneceğinin henüz netleşmediği belirtildi.