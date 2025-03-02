Bir Zamanların Popüler Görüntülü Arama Uygulamasıydı: Rakiplerine Yenik Düştü! Kapatılıyor...
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, 21 yıldır hizmet veren popüler görüntülü görüşme uygulaması Skype'ı kapatacağı iddia edildi. Şirketin, Skype yerine Teams uygulamasına odaklanacağı öne sürülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji haberleriyle bilinen XDA'nin paylaştığı bir rapora göre, bazı Skype kullanıcıları, platformda “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams’de devam edin.” şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Bu durum, Microsoft'un Skype'ı aşamalı olarak devre dışı bırakmaya hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.
Yapılan analizlere göre, söz konusu uyarının Windows kullanıcılarını kapsadığı, ancak Android işletim sisteminde nasıl bir yol izleneceğinin henüz netleşmediği belirtildi.
POPÜLERLİĞİNİ YİTİRDİ Mİ?
2003 yılında piyasaya sürülen ve 2011'de Microsoft tarafından satın alınan Skype, uzun yıllar boyunca mesajlaşma ve görüntülü görüşme alanında en çok tercih edilen uygulamalardan biri olmuştu. Hatta şirket, Windows Live Messenger'ı kaldırarak yerine Skype’ı getirmişti.
RAKİPLERİNE YENİK DÜŞTÜ
Ancak zamanla WhatsApp, Zoom, Google Chat, Facebook Messenger ve Apple FaceTime gibi rakip uygulamaların yükselişi Skype’ın popülerliğini büyük ölçüde azalttı. Microsoft’un da bu nedenle tüm odağını Teams platformuna kaydırarak Skype’ı devre dışı bırakma kararı aldığı iddia ediliyor.
Microsoft’tan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Skype kullanıcılarının önümüzdeki süreçte Teams’e yönlendirileceği belirtiliyor.