Microsoft'un 2 Uygulaması Resmen Kapanıyor! Net Tarih Duyuruldu: Yeni Adres Belli Oldu

Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Skype hizmeti kalıcı olarak sonlandırılacak. Kullanıcılardan ise iletişimlerini Microsoft’un daha yeni platformu olan Teams üzerinden sürdürmeleri isteniyor.

İNTERNET SİTESİNDEN DE DUYURULDU

Şirketin bu kararı, iş dünyasında ve günlük iletişimde daha kapsamlı çözümler sunan Microsoft Teams’e geçiş sürecinin bir parçası olarak alındı. Skype’ın resmi internet sitesinde de artık “Mayıs’tan sonra Skype erişime kapalı olacak, Teams ile iletişimde kalın” uyarısı yer alıyor.

ÖZELLİKLER DAHA KAPSAMLI OLACAK

Skype kullanıcılarının büyük bir kısmı şimdiden Teams'e ücretsiz olarak geçiş yaptı. Yeni platformda, Skype’ta alışılan bire bir görüşmeler, grup sohbetleri ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin yanı sıra; video konferanslar, takvim entegrasyonu ve topluluklar oluşturma gibi daha gelişmiş işlevler de sunuluyor.

Bir dönemin sembol uygulaması olan Skype, 2000’li yılların başında hayatımıza girmiş, 2011 yılında Microsoft bünyesine katılmıştı. Ancak teknoloji dünyasında hızlı değişimlere ayak uydurmak adına şirket, 2017’den bu yana geliştirmeye devam ettiği Microsoft Teams’e tam anlamıyla yönelmiş durumda. Teams, günümüzde Slack gibi güçlü rakipleriyle yarışan kapsamlı bir iletişim platformu haline geldi.

ONENOTE UYGULAMASI DA TARİHE KARIŞIYOR

Öte yandan Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10’da OneNote uygulamasının da desteklenmeyeceğini açıkladı. Bu adım, Windows 10 işletim sisteminin yaşam döngüsünün sona ermesine paralel olarak atılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi