İstanbul'da Pahalılık ve Depremden Kaçanların Yeni Adresi Oldu: Üstelik Çok Yakın

İstanbul’un kalabalığından, trafik stresinden ve yüksek yaşam maliyetlerinden bunalan birçok kişi, daha sakin ve doğayla iç içe bir yaşam için Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine taşınmayı tercih ediyor.

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İstanbul'da Pahalılık ve Depremden Kaçanların Yeni Adresi Oldu: Üstelik Çok Yakın

İstanbul'dan son yıllarda bu göç dalgası dikkat çekici şekilde artarken, Karamürsel emekliler ve şehirden uzak bir hayat isteyenler için cazip bir alternatif haline geldi.

İstanbul'da Pahalılık ve Depremden Kaçanların Yeni Adresi Oldu: Üstelik Çok Yakın - Resim : 1

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Deniz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçe, gayrimenkul yatırımcılarının da radarına girmiş durumda. İstanbul'dan gelen göç dalgası, Karamürsel’in emlak piyasasını hareketlendirirken bölge ekonomisine de canlılık katıyor.

İstanbul'da Pahalılık ve Depremden Kaçanların Yeni Adresi Oldu: Üstelik Çok Yakın - Resim : 2

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA

Gelişen altyapısı ve sosyal imkanları da ilçeye olan ilgiyi destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Marmara Denizi kıyısındaki bu sakin ilçe, meyve bahçeleri, zeytinciliği ve eşsiz el işi ürünü olan Karamürsel sepetiyle de kültürel zenginlik sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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