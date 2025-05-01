SSK, BağKur ve Tüm Emekli Promosyonlarında Flaş Güncelleme: Bankaların Yarışı Kızıştı! En Yüksek Tutar Açıklandı
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Mayıs ayı itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını başka bir bankaya taşıdıklarında, ciddi tutarlarda promosyon alma şansına sahip oluyor. Bankalar ise emeklileri müşteri portföyüne katmak adına yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu sunuyor? İşte Mayıs 2025 itibarıyla en güncel promosyon detayları...
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU (4 EKİM 2024 – 30 HAZİRAN 2025)
DenizBank, maaşını taşıyan ya da süresi dolan müşterilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor.
Maaş dilimlerine göre ana promosyon:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
EK ÖDEME FIRSATLARI:
Mobil uygulama kullanımı: 1.000 TL
Kredili Mevduat Hesabı açılışı: 1.000 TL
Kredi kartı başvurusu: 2.000 TL
Otomatik fatura talimatı ile maaş bandına göre 1.000 TL – 4.000 TL arası ek nakit ödül
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklilerine maaşlarını taşıma karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank da SGK emeklilerine 3 yıl taahhütle promosyon sunan kamu bankaları arasında yer alıyor. Detaylı rakamlar bankanın resmi kanallarında duyuruluyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU (15 NİSAN – 31 MAYIS 2025)
Yapı Kredi, SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 25.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
Temel promosyon tutarı 20.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Ayrıca, kredi kartı ile 5 ay boyunca her ay en az 1.000 TL harcama yapan emeklilere toplamda 5.000 TL nakit iade sağlanıyor.
Maaş aralıklarına göre ödenen promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekliler, ING’ye maaşlarını taşıyarak 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabiliyor. Bu promosyon, herhangi bir ürün alma şartı olmadan veriliyor.
0 – 9.999 TL arası maaş: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
QNB Finansbank, maaş taşıma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, bankanın emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim imkanı da mevcut. Böylece toplamda 16.200 TL’lik avantaj sağlanabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU (1 – 30 NİSAN 2025)
Garanti BBVA, emeklilere maaşlarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ödülü ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye varan kazanç sunuyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit iade veriyor. Böylece toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU (28 MART 2024 – 30 NİSAN 2025)
İş Bankası, SGK emeklilerine maaş taşıma ve 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödüyor:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek taahhütlerle bu tutarlara 2.000 TL’ye kadar ilave promosyon eklenebiliyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank, emekli müşterilerine maaş aralıklarına göre 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
TEB, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Bu tutarın 12.000 TL’si ana promosyon, 9.000 TL’si ise ek promosyon olarak sunuluyor.