SSK, BağKur ve Tüm Emekli Promosyonlarında Flaş Güncelleme: Bankaların Yarışı Kızıştı! En Yüksek Tutar Açıklandı

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ödülü ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye varan kazanç sunuyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit iade veriyor. Böylece toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.