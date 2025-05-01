400 Bin Liranın Getirisi 'Yok Artık' Dedirtti: Faiz Oranlarında Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Nisan ayının sonu itibarıyla bankalarda vadeli mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti.
1 aylık vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 50 seviyesini aşarken, 400 bin TL'lik birikimi olanlar için kazançlar dikkat çekici hale geldi.
Bankalar arasında yaşanan faiz rekabeti, özellikle kısa vadeli tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 30 Nisan 2025 itibarıyla açıklanan verilere göre, 400 bin TL’lik bir tutarın 1 ay sonunda sağlayacağı net kazanç banka bazında şöyle sıralanıyor:
BANKA BANKA 400 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Vakıf Katılım: %34,29 kar oranıyla 10.221 TL kazanç
Yapı Kredi: %38 faizle 11.327 TL net getiri
Halkbank: %42 faizle 12.519 TL kazanç
Ziraat Bankası: %33 faizle 9.837 TL getiri
Garanti BBVA: %47,5 faizle 14.159 TL net kazanç
QNB Finansbank: %50 faizle 14.904 TL kazanç
Akbank: %47,5 faizle 14.159 TL kazanç
ODEA Bank: %50 faizle 14.904 TL getiri
ING Türkiye: %48 faizle 14.308 TL net kazanç
Fibabanka: %49 faizle 14.606 TL getiri
İş Bankası: %39,5 faizle 11.774 TL kazanç
DenizBank: %48,5 faizle 14.457 TL getiri
Türkiye Finans Katılım: %48,5 kar oranıyla 14.457 TL kazanç
Enpara: %42,5 faizle 12.668 TL net getiri
Kaynak: Haber Merkezi