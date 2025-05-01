400 Bin Liranın Getirisi 'Yok Artık' Dedirtti: Faiz Oranlarında Yeni Tablo Ortaya Çıktı

1 aylık vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 50 seviyesini aşarken, 400 bin TL'lik birikimi olanlar için kazançlar dikkat çekici hale geldi.

Bankalar arasında yaşanan faiz rekabeti, özellikle kısa vadeli tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 30 Nisan 2025 itibarıyla açıklanan verilere göre, 400 bin TL’lik bir tutarın 1 ay sonunda sağlayacağı net kazanç banka bazında şöyle sıralanıyor:

BANKA BANKA 400 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Vakıf Katılım: %34,29 kar oranıyla 10.221 TL kazanç

Yapı Kredi: %38 faizle 11.327 TL net getiri

Halkbank: %42 faizle 12.519 TL kazanç

Ziraat Bankası: %33 faizle 9.837 TL getiri

Garanti BBVA: %47,5 faizle 14.159 TL net kazanç

QNB Finansbank: %50 faizle 14.904 TL kazanç

Akbank: %47,5 faizle 14.159 TL kazanç

ODEA Bank: %50 faizle 14.904 TL getiri

ING Türkiye: %48 faizle 14.308 TL net kazanç

Fibabanka: %49 faizle 14.606 TL getiri

İş Bankası: %39,5 faizle 11.774 TL kazanç

DenizBank: %48,5 faizle 14.457 TL getiri

Türkiye Finans Katılım: %48,5 kar oranıyla 14.457 TL kazanç

Enpara: %42,5 faizle 12.668 TL net getiri

Kaynak: Haber Merkezi