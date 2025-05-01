BYD Türkiye'de En Çok Satan Modeline 4 Elden Sarıldı! Yeni Modelin Fiyatı Belli Oldu

Elektrikli otomobil pazarında dünya liderliğini elinde bulunduran BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve çift elektrikli motoru bir araya getiren yeni Seal U DM-i AWD, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde daha konforlu ve performans odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yeni versiyon, plug-in hibrit yapısıyla daha fazla menzil ve daha düşük yakıt tüketimi vaat ediyor.

ZORLU KOŞULLAR İÇİN ÖZEL MODLAR

Daha önceki modelleriyle Türkiye SUV pazarında büyük ilgi gören BYD, yeni dört çeker sistemiyle sürüş seçeneklerini de artırıyor. Kum ve çamur gibi zeminlerde daha iyi çekiş sağlayan özel sürüş modlarıyla araç, her koşula uygun kullanım esnekliği sunuyor. Böylece hem şehirli sürücüler hem de doğa severler için ideal bir alternatif hâline geliyor.

5.9 SANİYEDE 100 KM/h

Yeni BYD Seal U DM-i 4x4, toplam 238 kW (324 HP) güç üreten sistem yapısıyla performans çıtasını yukarı taşıyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşabiliyor. Hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye kadar çıkarken, sadece elektrikli sürüşte ise 70 kilometrelik bir menzil sunuluyor.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ VE HIZLI BATARYA

Yeni AWD versiyonunda da BYD'nin patentli Blade Bataryası kullanılmaya devam ediyor. 18,3 kWsa kapasiteye sahip bu batarya, yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 35 dakikada hızlı şarj olabiliyor. Hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından öne çıkan bu sistem, şehir içi kullanım için yeterli elektrikli menzili ve hibrit modda uzun yol menzili ile öne çıkıyor.

1.5 TURBO MOTOR ÖZELLİĞİ

Araçta bulunan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 96 kW (131 HP) güç üretiyor. Elektrikli motorlarla birlikte çalışan bu sistem, yüksek çekiş gücü ve dengeli sürüş karakteri sunuyor. Özellikle zorlu sürüş şartlarında ve yüksek performans beklentisinde etkileyici bir kombinasyon oluşturuyor.

LÜKS DONANIM SEVİYESİ

Yeni AWD versiyon, lüks segmentteki birçok donanımı standart olarak sunuyor. Elektrikli bagaj kapağı, panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 19 inç alüminyum jantlar, Infinity imzalı 10 hoparlörlü ses sistemi, dönebilen 15.6 inç multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler, üst düzey konfor sağlıyor. Ayrıca 360 derece görüş kamerası ve head-up display ekranıyla sürüş güvenliğini artırıyor.

BYD MOBİL İLE UZAKTAN İLETİŞİM

Yeni modelde de BYD’nin akıllı mobil uygulaması desteği sunuluyor. Android ve iOS işletim sistemli telefonlarla uyumlu bu uygulama, uzaktan klima ve koltuk ısıtma kontrolü, araç konumu takibi, şarj durumu izleme ve kapı kilitleme gibi pek çok işlemin cep telefonundan yönetilmesini sağlıyor. Ayrıca OTA (kablosuz güncelleme) desteği ile araç yazılımı güncel tutulabiliyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Seal U DM-i 4x4 modeli, gelişmiş güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Acil Frenleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Çocuk Varlık Tespiti gibi kapsamlı güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor. BYD'nin araçları, bağımsız Euro NCAP testlerinden de yüksek not alarak güvenlik konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Yeni BYD Seal U DM-i 4x4’ün Türkiye’deki lansmana özel tavsiye edilen satış fiyatı 2.845.000 TL olarak duyuruldu. Mayıs ayının ilk haftasında bayilerde yerini alacak model, Türkiye SUV pazarında ses getirmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi