Kozmik Düello: 11 Milyar Işık Yılı Uzakta Galaksiler Radyasyonla Saldırıyor

Avrupa Güney Gözlemevi ve ALMA teleskop ağını kullanan bilim insanları, evrenin 11 milyar yıl önceki dönemine ait çarpışma sürecindeki iki galaksiyi gözlemlemeyi başardı. Saatte 1,8 milyon kilometre hızla birbirine yaklaşan bu galaksilerden biri, merkezindeki kuasar sayesinde yoğun ultraviyole radyasyon yayıyor. Bu ışımalar, karşı galaksinin yıldız oluşturan gazlarını dağıtarak yeni yıldız oluşumunu engelliyor.

'KOZMİK DÜELLO'

Araştırma ekibi bu etkileşimi bir “kozmik düello” olarak tanımlarken, bu tür yıldız oluşumunu baskılayan olayın ilk kez doğrudan gözlemlendiğini vurguladı. Kuasarın bulunduğu galaksi, süper kütleli bir kara delik tarafından besleniyor. Bu kara deliğe çekilen gaz ve toz milyonlarca dereceye kadar ısınarak yoğun radyasyon yayıyor.

4 YIL BOYUNCA GÖZLEMLENDİ

Gözlemler yaklaşık 4 yıl sürdü. İlk tespit, binlerce düşük çözünürlüklü tayf arasında sıra dışı bir kuasar ışığıyla yapıldı. Ancak galaksiler arasındaki detaylar ancak ALMA’nın yüksek çözünürlüğü sayesinde netleşti.

İlk bakışta üst üste görünen galaksilerin aslında binlerce ışık yılı mesafeyle ayrıldığı, bu nedenle çarpışmanın henüz erken safhasında olduğu anlaşıldı. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Dong-Woo Kim, galaksi birleşmelerinin evrenin bu erken döneminde çok daha yaygın olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA