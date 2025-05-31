Her Yıl Aynı Manzara... Yeşil Sinekler İstila Etti! Göz Gözü Görmüyor

Sürücülerden Saner Çağrı Genç, yolculuk sırasında karşılaştıkları sinek yoğunluğunu “biraz ürkütücü” olarak nitelendirdi. Genç, "Gürcistan'a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu" dedi.