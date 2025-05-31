Her Yıl Aynı Manzara... Yeşil Sinekler İstila Etti! Göz Gözü Görmüyor
Çıldır Gölü çevresi yeşil sineklerle kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların camları ve farları sineklerle doldu, görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. Sinek yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Kaynak: DHA
Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü çevresi, her yıl bu dönemde olduğu gibi yeşil sineklerle kaplandı. Yaklaşık 123 kilometrekarelik göl çevresinde yoğunlaşan sinek sürüleri, özellikle araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.
Sinekler araçların ön camı, farları ve motor bölümlerini kaplayarak görüş mesafesini önemli ölçüde azaltıyor, bu durum da sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor.
Sürücülerden Saner Çağrı Genç, yolculuk sırasında karşılaştıkları sinek yoğunluğunu “biraz ürkütücü” olarak nitelendirdi. Genç, "Gürcistan'a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu" dedi.
Bölgedeki sineklerin sesi de sürücüler için alışılmadık bir durum yaratıyor.
HER YIL AYNI MANZARA
Çıldır Gölü çevresinde her yıl tekrar eden bu sinek yoğunluğu, hem yerel halk hem de bölgeden geçenler için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.
Özellikle akşam saatlerinde artan sinek yoğunluğu, sürücülerin dikkatini dağıtıyor ve güvenliği riske atıyor.