SDN Tech Expo 27 Haziran’da Kapılarını Açıyor

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Türkiye'nin teknoloji takviminde önemli bir yer edinen SDN Tech Expo 2025 için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez tam kapsamlı teknoloji fuarı olarak düzenlenen etkinlik, 27-28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı markaların katılacağı fuar, tüketici elektroniğinden yapay zekâya, mobiliteden yenilenebilir enerjiye kadar birçok inovatif çözüm ve ürünü teknoloji meraklılarıyla buluşturacak. Girişimciler, yatırımcılar, öğrenciler, kamu temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan binlerce katılımcının bir araya geleceği etkinlikte, teknolojik iş birlikleri için de yeni fırsatlar doğacak.

Paneller, atölyeler, startup tanıtımları ve networking etkinlikleri ile zenginleştirilen SDN Tech Expo 2025, Türkiye’nin teknoloji vizyonunu şekillendiren önemli bir platform olmayı hedefliyor. Etkinlikte Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, Monster CEO’su İlhan Yılmaz, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin desteklediği fuar, kamu ve özel sektör arasında dijital iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlarken, startup’lara da projelerini sergileme imkânı sunacak. Kapılarını herkese ücretsiz olarak açacak fuarın tüm detayları ve programı www.sdntechexpo.com adresinden takip edilebilecek.