Markette Oğlunu Darbeden Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Ani Sinir Patlaması Yaşadım'

Eskişehir’de bir markette 5 yaşındaki oğlunu tekmeleyen baba C.E., güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı. Baba, ifadesinde “Ani sinir patlaması yaşadım, pişmanım” dedi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşanan olay, sosyal medyada infiale yol açtı. 49 yaşındaki C.E., 5 yaşındaki oğluyla birlikte Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir markete gitti. Alışveriş sırasında küçük çocuk babasının arkasından sırtına vurunca, C.E. sinirlenerek oğluna tekme attı. Yere düşen çocuğu tekmelemeye devam eden baba, çevredeki market çalışanlarının müdahalesi üzerine durdu. Ardından oğlunu alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, C.E.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, “Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

