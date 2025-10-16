Markette Çocuğunu Tekmeledi, Gözaltına Alındı! O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde C.E. adlı erkek, 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti.

Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen oğlu, babasının sırtına vurdu. Bunun üzerine C.E., oğluna tekme attı.

Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları müdahale etti. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince yakalanan C.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA