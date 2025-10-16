Beylikdüzü'nde Metrobüs Köprüsünde Yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçit merdivenlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da Beylikdüzü Beykent Metrobüs Durağı mevkiinde, saat 12.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metrobüs üst geçit merdivenlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında vatandaşların merdivenlerle yukarıya çıktığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan merdivenlerin üstü çalışanlarca brandalarla kapatıldı.

Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

