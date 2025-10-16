Beylikdüzü'nde Metrobüs Köprüsünde Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Beylikdüzü Beykent Metrobüs Durağı mevkiinde, saat 12.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metrobüs üst geçit merdivenlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında vatandaşların merdivenlerle yukarıya çıktığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan merdivenlerin üstü çalışanlarca brandalarla kapatıldı.

Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA