Ankara’da Eski Eş Dehşeti! Rehin Aldı, Kabusu Yaşattı… Mezarını Kazıp Fotoğrafını Göndermiş

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde D.S.’ kimliğini değiştirmek için gittiği kaymakamlık binasından çıkarken dehşeti yaşadı.

Eski eşi M.Ç., D.S.’yi kaymakamlık binası yanındaki boş araziye götürüp başına silah dayadı ve tehdit etti. Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ile İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir’in de katıldığı ikna çabalarının ardından zanlı silahı bırakıp teslim oldu.

Eski eşini takip etti, sonra başına silah dayadı

D.S., 14 yıllık evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, 2018’de ayrı yaşamaya başladığını ve 2023’te boşanma davası açtığını söyledi.

Boşanma sürecinde ve sonrasında eski eşinin kendisini, ailesini ve avukatını tehdit ettiğini, erkek kardeşinin arabasına ve oğlunun odasına yönelik saldırılar olduğunu iddia etti. Ayrıca uzaklaştırma kararlarının ihlal edildiğini ve kendisini takip ettiğini öne sürdü.

14 yıllık evlilikte şiddet itirafı

MEZAR GÖRÜNTÜSÜ GÖNDERMİŞ

Olay günü kaymakamlıktan çıktıktan sonra eski eşinin onu nasıl bulduğunu göstererek silahı kafasına dayadığını anlatan D.S., “Ölüyorum, gidiyorum” dediğini, o an çocukların ve okul çalışanlarının olduğu bir bölgeye doğru götürüldüğünü ve öleceğini düşündüğünü belirtti.

D.S. ayrıca eski eşinin kendisine mezar kazdığı görüntüler gönderdiğini ve ağır tehditler savurduğunu belirtti.

Yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı

"ÖLDÜRECEĞİM DİYE MESAJ ATIYORDU"

Boşanma süresinin çekişmeli olduğunu, 2 yıl sürdüğünü belirten D.S. “Eğer dönmezsen, tekrar benimle barışmazsan hepinizi öldüreceğim diye mesajlar yazıyordu sürekli. Uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyordu. Telefon numaramı değiştirdim. Ona da ulaştı. Gittiğimiz hastane kayıtlarına bile ulaşıyordu. 'Ben her şeyi bilirim' tarzında konuşuyordu ama sanırım bir uygulama üzerinden buluyordu bu bilgileri" dedi.

"ÖLECEĞİM SANDIM"

Yaşadığı dehşet anını “Silah kafamdaydı. Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O kadar uzaklaştırma aldım, o kadar karakolda ağladım, yalvardım” diyerek anlattı.

Kaynak: DHA