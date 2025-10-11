Kazada Şehit Olan Astsubaya Gözyaşlarıyla Veda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personelin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz olay yerinde şehit oldu. Diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa’da toprağa verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehit astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından Gün’ün cenazesi Bursa’ya, Eryılmaz’ın cenazesi ise Manisa’ya gönderildi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü

Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi’nde düzenlenen törende, duygusal anlar yaşandı. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven katıldı.

Şehidin annesi Zeliha Eryılmaz, babası Mehmet Eryılmaz, kardeşi Cihan Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz ayakta durmakta güçlük çekti. Tabuta sarılan anne Zeliha Eryılmaz, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Hakkı Eryılmaz’ın 2023 yılında evlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA