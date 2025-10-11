Özgür Özel’den Kız Çocuklarına Büyük Söz: 'Borcumuzu Ödeyeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı İpek ile göz göze geldiği her an, yalnızca kendi evladını değil, Türkiye’deki tüm kız çocuklarını hatırladığını belirten Özel, ülkenin kız çocuklarına "güvenli bir gelecek" ve "eşit bir yaşam" borçlu olduğunu vurguladı.

Kız çocukları için "güvenli bir gelecek" ve "eşit bir yaşam" mesajı

"BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

Paylaşımında Nehir, Vera, Elif ve Zeynep gibi isimleri tek tek anarak tüm kız çocuklarının gülüşünde aynı umudu gördüğünü dile getiren Özel, “Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Bir baba olarak söz veriyorum" diyerek seslendi

"Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum" diyerek seslenen Özel, paylaşımında kız çocukları ile olan fotoğraflarına da yer verdi.

Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum.



Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini…

Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum.



Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür… pic.twitter.com/AqPTSFzkAd — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi