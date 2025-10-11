Şam’a Kritik Ziyaret! Terör Örgütü SDG Suriye Ordusuna mı Katılıyor?

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak bilinen Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusuna entegre olma sürecinde kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi, önümüzdeki günlerde Şam yönetimiyle 10 Mart Mutabakatı kapsamında doğrudan temas kurulacağını duyurdu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yöneticisi Mazlum Abdi, kritik bir açıklama yaptı.

Rudaw’a konuşan Abdi, "SDG, yeni Suriye ordusunun güçlü bir bileşeni olacak. Bu kapsamda, Şam'daki Suriye Savunma Bakanlığı'na bir heyet göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Abdi, mutabakatın uygulanmasını sağlamak için doğrudan adımlar atacaklarını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi

ŞAM İLE TEMASTA ABD VE FRANSA GARANTÖR

10 Mart 2025’te imzalanan mutabakatta, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürüten yapılarının devlet kurumlarına entegre edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Sürece ABD ve Fransa’nın garantörlük ettiği bildirilmişti.

Bu kapsamda Abdi, bu hafta başında Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Halep çevresindeki çatışmalarla ilgili kapsamlı bir ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

“IŞİD İLE MÜCADELEDE ÜLKE GENELİNDE GÖREV ALACAĞIZ”

Abdi ayrıca, SDG’nin özel kuvvetleri olarak bilinen Anti-Terör Birlikleri’nin (YAT), sadece kuzeyde değil tüm Suriye genelinde IŞİD’e karşı operasyonlarda yer alacağını belirtti.

MSB: "DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Gelişmelere ilişkin Türkiye’den de açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırılarla 10 Mart mutabakatına aykırı davrandığını bildirdi. MSB, bu durumun “bölgesel barış ve istikrar açısından tehdit oluşturduğunu” vurguladı.

