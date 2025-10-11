Çanakkale’de Kadın Cinayeti: Eşini Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Kadın cinayetleri bitmiyor. Neredeyse her gün bir kadın en yakınları tarafından, bazen de hiç tanımadıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Vahşetin son adresi Çanakkale oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi’nde meydana geldi. F.A., eşi Şerife Akyıldız’ın çalıştığı işletmeye gelerek av tüfeğiyle ateş etti.

KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şerife Akyıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Olay sonrası kaçan F.A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

