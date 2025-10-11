Bayrampaşa'da Güldüren Anlar: Tazyikli Su Şovu Hüsranla Bitti, Müşteriler Sırılsıklam Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa'da dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olay, görenleri güldürdü. Bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile temizlemek isterken beklenmedik bir kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kafesinin önünü tazyikli suyla yıkamaya başlayan işletmeci, bir anlığına hortumun kontrolünü kaybetti. Suyun yüksek basıncına hakim olamayan esnaf, hortumu zapt etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kontrolden çıkan hortum, o esnada dışarıdaki masalarda oturup çay içen müşterilere yöneldi.

Neye uğradıklarını şaşıran müşteriler, aniden gelen tazyikli suyla sırılsıklam oldu. Sandalyelerinden fırlayarak kaçışan müşterilerin şaşkınlığı ve esnafın mahcubiyeti, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olay, tebessüm ettiren bir kaza olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA