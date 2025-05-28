Sosyal Medyayı Salladı, Milyonlarca Kez İzlendi! Uçağa Alınmayan Kangurunun Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen bir video, günlerce gündemden düşmedi. Videoda bir yolcunun, kangurusunun uçağa alınmaması üzerine hostesle hararetli bir tartışma yaşadığı anlar yer alıyor. Ancak asıl dikkat çeken, elinde uçak bileti tutan ve kenarda bekleyen kangurunun sevimli ve bir o kadar absürt görüntüsü oldu. Komik paylaşımların ve trol sayfalarının odağı haline gelen bu video, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

VİDEONUN ARKASINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra, Infinite Unreality adlı görsel efekt profili tarafından paylaşılan videonun yapay zeka teknolojisiyle üretildiği ortaya çıktı. Gerçekle sanalın adeta iç içe geçtiği bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar videonun gerçekçi yapısına hayran kalırken, kimileri ise yapay zekanın bu denli inandırıcı içerikler üretebilmesinin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.

X platformunda bir kullanıcı, “Çok gerçekçi, çoğu kişi yapay zeka olduğunu fark etmemiş. Kangurunun elinde biletle beklemesine bile ikna olmuşlar!” derken, başka bir kullanıcı, “Ya ne tatlı dediğiniz on videodan sekizi yapay zeka. Kendimizi komik duruma düşürmeyelim” yorumunu yaptı. Videoyu paylaşan bir başka kullanıcı ise, “Kalpleri eriten bu kanguru videosu yapay zeka ürünüymüş, ama bu sevimlilik gerçek olsa keşke!” diyerek duygularını ifade etti.

YAPAY ZEKA VİDEOLAR NASIL TESPİT EDİLEBİLİR?

Yapay zeka teknolojilerinin, özellikle Google’ın Veo3 gibi yeni nesil araçlarıyla ürettiği içeriklerin gerçeklik algısını nasıl değiştirdiği bir kez daha tartışma konusu oldu. Uzmanlar, deepfake ve yapay zeka videolarının fizik kurallarını ihlal eden detaylar veya doğal olmayan hareketlerle tespit edilebileceğini belirtiyor. Ancak bu videonun gerçekçi yapısı, sosyal medya kullanıcıları arasında yapay zekanın etik kullanımı ve potansiyel riskleriyle ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi.

MANİPÜLASYON TARTIŞMALARI

Olay, yapay zekanın eğlence amaçlı kullanımının ötesinde, yanlış bilgi yayma veya manipülasyon gibi riskler taşıyabileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetkililer, kullanıcıları şüpheli içeriklere karşı dikkatli olmaya ve sosyal medyada gördükleri her videoya inanmamaya çağırıyor.