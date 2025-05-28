Buğra Gökce ve Filiz Kahveci Silivri Cezaevi'nde Evlendi

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce ile Filiz Kahveci Silivri Cezaevi'nde dünyaevine girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonu kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan önceki dönem İPA Başkanı Buğra Gökce bugün cezaevinde Filiz Kahveci ile dünyaevine girdi.

'AKP'Lİ BİR İSİM DEVREYE GİRDİ'

Nikahta şahitlik yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nikah törenine ailelerin ve bazı siyasilerin katılmasına izin verilmediğini söyledi. Durumun AKP'li bir ismin devreye girmesiyle çözüldüğünü söyleyen Özel, "Süreçteki kızgınlığımıza rağmen buna vesile olan kişiyle, kişilere teşekkür ederiz ama bu düşman hukukunu uygulayan kirli ve kötü akla da en büyük tepkilerimizi göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

GELİNLİĞİYLE CEZAEVİNE GELDİ

Gelinliği ile Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gelen Filiz Kahveci, nikah öncesi açıklamalarda bulundu. Yaşananları 'hukuksuzluk' olarak nitelendiren Kahveci, “Biz, kışın nişan yüzüklerimizi taktığımızda heyecanlıydık. Yepyeni bir hayata adım atacaktık. Bugünün gerçekten bu kadar heyecanlı, güzel geçeceğini hayal edip planlar yapıyorduk ama sonra beklemediğimiz bir şokla karşılaştık. Hakikaten çok büyük bir hukuksuzluk, çok büyük bir zulümle karşılaştık ve beraberce hayatımızdan ve hayalimizden vazgeçmemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

'ONUN EŞİ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

"Çünkü bizim için sevmek ya da umut etmek de bir direniş şekli" diyen Kahveci, şunları söyledi: "Üstelik bu karanlık günlerde gerçekten tarihe de tertemiz bir evlilikle bir nokta koymak istedik. Yani Buğra, hani inanamazsınız, gerçekten hayatımda gördüğüm en onurlu, dürüst, iyi yürekli insanlardan, liyakatli insanlardan biri. Başkalarına yardım etmeye çalışır, iyiliklerini ister, karıncayı bile incitmez. Yani ben, evde yerdeki böceğe 'Ya, yazıktır, günahtır' diye bahçeye bıraktığını biliyorum. Böyle bir insan.
Ben her şeyden önce zaten böyle bir insanın yanında olmaktan, onun eşi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ne mutlu bana. Bugünler mutlaka geçecek. Hep söylüyorum, bu haksızlığı hiçbir ahlaklı, vicdanlı, iyi kalpli, haysiyetli insan kabul edemez."

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Kaynak: Halk TV

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