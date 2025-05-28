Bakanlık Mide Bulandıran Görüntüler İçin Harekete Geçti, Resmi Açıklama Geldi

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Çatalpınar Mahallesi’nde köylü üreticilerin ortak kullandığı salatalık yıkama havuzunda hijyenik olmayan koşullarda yıkama yapıldığına ilişkin görüntülerin 26 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medyadan paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, durumun ortaya çıkmasının ardından Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlilerinin söz konusu alanda 27 Mayıs 2025 tarihinde bir kontrol gerçekleştirdiği kaydedildi.

Denetim sonucunda ilgili alanda, Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına uyulduğu tespit edilirken, sosyal medyadaki görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu ve görüntüyü paylaşan işçinin de işletme tarafından işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

İşletme hakkında idari işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, görüntüdeki şahısla ilgili de adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: