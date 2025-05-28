Kuşadası’nda Herkesi Şaşırtan Olay! Denizdeyken Çantası Çalındı Zannetti, Gerçek Bambaşka Çıktı

Kuşadası’nda denize giren bir tatilcinin çantası yaban domuzları tarafından kaçırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri ormanda yaptığı aramayla çantayı bulup sahibine teslim etti. Vatandaşlara yaban hayatına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kuşadası’nda Herkesi Şaşırtan Olay! Denizdeyken Çantası Çalındı Zannetti, Gerçek Bambaşka Çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Tatil için Dilek Yarımadası Milli Parkı’na giden 28 yaşındaki G.O., serinlemek amacıyla denize girerken kıyıya bıraktığı çantasını yaban domuzlarına kaptırdı.

Kuşadası’nda Herkesi Şaşırtan Olay! Denizdeyken Çantası Çalındı Zannetti, Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

Ormanlık alana kaçırılan çanta için ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, kısa sürede iz sürerek yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çantayı buldu. İçinde kişisel eşyaların bulunduğu çanta eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Olay sonrası jandarma, ziyaretçilere vahşi hayvanlara karşı dikkatli olmaları ve eşyalarını sahipsiz bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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