Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani Hayatını Kaybetti

Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, tedavi gördüğü hastanede sabah yaşamını yitirdi.

Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani Hayatını Kaybetti

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) eski Genel Başkanı ve 23. Dönem Hakkari Milletvekili Hamit Geylani hayatını kaybetti.

Ankara Güven Hastanesi'nde bir süredir tedavi altında olan Geylani'nin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamit Geylani'nin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. HEP'ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani'nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani'nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız. Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız."

Geylani'nin cenaze bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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