İki Hafta Önce Evlenmişti! 'Karakola Gitmeyin, Döneceğim' Dedi... 5 Gündür Haber Alınamıyor: 17 Yaşındaki Meryem Nur Özay Nerede?

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yaşayan 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, 14 Mayıs 2025’te resmi nikâhla evlendiği eşi İ.Ö. (25) ile sadece 10 gün geçirdikten sonra 24 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan İ.Ö., dün akşam jandarmaya başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

'KARAKOLA GİTMEYİN, EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM'

İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadede, eşiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Gebeceler’deki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledik. Eşim, olay günü bir ticari taksiye binerek beldeden ayrılmış. Annesini arayıp ‘Karakola gitmeyin, en kısa sürede döneceğim’ demiş. Erenler Mahallesi’nde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik, ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden hemen kayıp ihbarı yaptım. Kimseden şikâyetim yok, sadece eşime sağ salim ulaşmak istiyorum."

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Meryem Nur Özay’ı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Genç kadının son olarak taksiyle ayrıldığı ve Erenler Mahallesi’nde bir arkadaşının yanında olabileceği bilgisi üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştı. Yetkililer, vatandaşlardan konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapmalarını istedi.

Kaynak: DHA