Elazığ’da Çatı Yangını İş Yerine Sıçradı

Elazığ’ın Keban ilçesinde meydana gelen olayda, bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakında bulunan Fethi Oruç’a ait iş yerine sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ayrıca tedbir amacıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangında hem evde hem de iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA