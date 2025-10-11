Kapaklı’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanım ve satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Üç gün süren operasyonlarda, 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1,63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA