Kapaklı’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kişi Yakalandı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin üç gün süren çalışmasında uyuşturucu madde bulunduran 17 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4’ü “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanım ve satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Üç gün süren operasyonlarda, 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1,63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
