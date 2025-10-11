Kayseri'de Trafik Magandası Dehşeti: Kadınların Aracını Yumrukladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü, trafikte tartıştığı kadınlara önce hakaretler yağdırdı, ardından aracından inerek kadınların otomobilinin camlarını yumrukladı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de trafikte yaşanan bir tartışma, magandalığa dönüştü. Gülük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadınlara dehşeti yaşattı.

ART ARDA HAKARET

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken iki kadının içinde bulunduğu otomobille tartışmaya başlayan erkek sürücü, hakaretler savurmaya başladı. Bu sırada kadınların kendisini cep telefonuyla kayda aldığını fark eden şahıs, bu duruma daha da sinirlenerek hakaretlerine devam etti.

CAMLARI YUMRUKLADI

Öfkesine hakim olamayan sürücü, bir süre sonra aracını yol üzerinde durdurarak kadınların bulunduğu otomobile yöneldi. Kadınların kapılarını kilitlemesi üzerine aracın camlarını art arda yumruklayan maganda, korku dolu anlar yaşattı.

Sürücünün saldırgan tavırları ve aracın camlarını yumrukladığı o anlar, otomobildeki kadınlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, şahsın bu tehlikeli ve saldırgan davranışları büyük tepki çekti.

