Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süredir gündemde olan 'Gereği Yapıldı' adlı mobil uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, trafikte veya sokakta gördükleri kural ihlallerini, kavga görüntülerini, usulsüz çakar kullanımını ve diğer olumsuzlukları doğrudan bakanlığa iletebilecek.

"HATAYA DAHA AZ RASTLANAN BİR ORTAM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, uygulamanın amacının toplumsal denetimi güçlendirmek olduğunu belirterek, “Devlet, kollukla birlikte önleme, yakalama ve adalete teslim etme görevini yürütüyor. Vatandaşlarımızın desteğiyle daha güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz. Uygulama iki bölümden oluşacak: asayiş ve trafik. Gören vatandaş görüntüyü çekip bize gönderecek, biz de gereğini yapacağız.” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ARTIK DOĞRUDAN İLETİLECEK

Son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan drift videoları, trafik magandaları ve çakarlı araç ihlalleri artık bu uygulama üzerinden bildirilebilecek. Bakanlık, daha önce sosyal medya üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda işlem yaparken, yeni sistemle bu sürecin daha hızlı, güvenli ve resmi bir platforma taşındığını açıkladı.

KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILMADAN İHBAR MÜMKÜN

Vatandaşlar, uygulamayı telefonlarına indirip olay anındaki görüntüleri bakanlığa gönderebilecek. En dikkat çeken detay ise, ihbar sırasında kimlik bilgilerinin paylaşılmayacak olması. Böylece gizlilik korunurken, sahte ihbarların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gönderilen görüntü ve videolar doğrudan İçişleri Bakanlığı sistemine düşecek.

BİLDİRİMLER ANINDA İŞLEME ALINACAK

Gönderilen görüntü ve videolar doğrudan İçişleri Bakanlığı sistemine düşecek. Yetkililer, her ihbarın kısa sürede değerlendirilip gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece suçluların daha hızlı tespit edilip cezalandırılacağını vurguladı.

