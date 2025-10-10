Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sokakta gördüğü trafik magandalarını, çakarlı araçları, kavgaları ve benzeri olayları doğrudan bildirebileceği yeni mobil uygulamayı devreye alıyor. 'Gereği Yapıldı' adını taşıyan uygulama, kimlik paylaşmadan ihbar yapma imkanı sunacak. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süredir gündemde olan 'Gereği Yapıldı' adlı mobil uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, trafikte veya sokakta gördükleri kural ihlallerini, kavga görüntülerini, usulsüz çakar kullanımını ve diğer olumsuzlukları doğrudan bakanlığa iletebilecek.

"HATAYA DAHA AZ RASTLANAN BİR ORTAM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, uygulamanın amacının toplumsal denetimi güçlendirmek olduğunu belirterek, “Devlet, kollukla birlikte önleme, yakalama ve adalete teslim etme görevini yürütüyor. Vatandaşlarımızın desteğiyle daha güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz. Uygulama iki bölümden oluşacak: asayiş ve trafik. Gören vatandaş görüntüyü çekip bize gönderecek, biz de gereğini yapacağız.” dedi.

Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek - Resim : 1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süredir gündemde olan 'Gereği Yapıldı' adlı mobil uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ARTIK DOĞRUDAN İLETİLECEK

Son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan drift videoları, trafik magandaları ve çakarlı araç ihlalleri artık bu uygulama üzerinden bildirilebilecek. Bakanlık, daha önce sosyal medya üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda işlem yaparken, yeni sistemle bu sürecin daha hızlı, güvenli ve resmi bir platforma taşındığını açıkladı.

KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILMADAN İHBAR MÜMKÜN

Vatandaşlar, uygulamayı telefonlarına indirip olay anındaki görüntüleri bakanlığa gönderebilecek. En dikkat çeken detay ise, ihbar sırasında kimlik bilgilerinin paylaşılmayacak olması. Böylece gizlilik korunurken, sahte ihbarların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek - Resim : 2
Gönderilen görüntü ve videolar doğrudan İçişleri Bakanlığı sistemine düşecek.

BİLDİRİMLER ANINDA İŞLEME ALINACAK

Gönderilen görüntü ve videolar doğrudan İçişleri Bakanlığı sistemine düşecek. Yetkililer, her ihbarın kısa sürede değerlendirilip gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece suçluların daha hızlı tespit edilip cezalandırılacağını vurguladı.

Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar ŞoktaRekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar ŞoktaEkonomi

Düğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıDüğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıEkonomi

Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıTesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İçişleri Bakanlığı Trafik
Son Güncelleme:
Kırmızı Ette Sert Fren! Fiyatlar Düşmeye Başladı Kırmızı Ette Sert Fren! Fiyatlar Düşmeye Başladı
MÜSİAD Bile 'Gerçek Enflasyona Bakın' Dedi: Dikkat Çeken Asgari Ücret Çıkışı MÜSİAD Bile 'Gerçek Enflasyona Bakın' Dedi
Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi Yolda Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi
Fenerbahçe’den Bomba Transfer! Sadettin Saran Eski Dostu Geri Getiriyor: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Resmen Duyurdular! Eski Yıldız Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı