Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar Şokta

2025’in yıldızı haline gelen gümüş, dün 50 dolar seviyesini aşarak 45 yılın zirvesine çıkmıştı. Ancak rekorun ardından piyasalarda rüzgar tersine döndü. Gümüş, kısa sürede sert satışlarla 47 doların altına gerileyerek yatırımcıları şaşkına çevirdi.

Son Güncelleme:
Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar Şokta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl yatırımcıların gözdesi olan gümüş, 2025 boyunca istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Dün ise piyasalar adeta tarih yazdı. Ons gümüş fiyatı, 1980’deki 49,95 dolarlık tarihi zirveyi aşarak 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Böylece 45 yıl sonra yeni bir rekor kırılmıştı.

"BALYOZ İNDİ" YORUMLARI GELDİ

Ancak tarihi rekor uzun sürmedi. Günün ilerleyen saatlerinde piyasalarda sert satışlar başladı. Kısa süre içinde 47 doların altına gerileyen gümüşte grafikler tamamen kırmızıya döndü. Bu hızlı düşüş, yatırımcılar arasında "balyoz indi" yorumlarına neden oldu.

Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar Şokta - Resim : 1
Caption

GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

10 Ekim 2025 sabahı itibarıyla ons gümüş, 47 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dünkü tarihi zirveye rağmen piyasada satış baskısının sürdüğü görülüyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüş, yıl boyunca istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Son verilere göre 2025 başından bu yana yüzde 75’in üzerinde değer kazanan gümüş, altını bile geride bırakarak yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıTesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni FiyatıEkonomi

Düğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıDüğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıEkonomi

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Satışı Yasaklandı! Her Yerden Toplatılıyor, Ölüm Riski VarTicaret Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Satışı Yasaklandı! Her Yerden Toplatılıyor, Ölüm Riski VarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gümüş Fiyatları
Son Güncelleme:
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti A Milli Takım’da Ajan Skandalı
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı