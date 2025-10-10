Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar Şokta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl yatırımcıların gözdesi olan gümüş, 2025 boyunca istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Dün ise piyasalar adeta tarih yazdı. Ons gümüş fiyatı, 1980’deki 49,95 dolarlık tarihi zirveyi aşarak 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Böylece 45 yıl sonra yeni bir rekor kırılmıştı.

"BALYOZ İNDİ" YORUMLARI GELDİ

Ancak tarihi rekor uzun sürmedi. Günün ilerleyen saatlerinde piyasalarda sert satışlar başladı. Kısa süre içinde 47 doların altına gerileyen gümüşte grafikler tamamen kırmızıya döndü. Bu hızlı düşüş, yatırımcılar arasında "balyoz indi" yorumlarına neden oldu.

GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

10 Ekim 2025 sabahı itibarıyla ons gümüş, 47 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dünkü tarihi zirveye rağmen piyasada satış baskısının sürdüğü görülüyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüş, yıl boyunca istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Son verilere göre 2025 başından bu yana yüzde 75’in üzerinde değer kazanan gümüş, altını bile geride bırakarak yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

