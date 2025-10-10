Düğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı Yasaklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları yükseldikçe imitasyon furyası büyüyor. Düğünlerde takılan altınların arasında artık 3-4 tane sahte çıkıyor. Kuyumcular, “Gerçeğinden ayırt edilemiyor” denilen bu ürünlerin yasaklanması için Ticaret Bakanlığı’na dilekçe yağdırırken, kimi vatandaşlar sahte altın taktığını tespit ettiği akrabasına dava bile açıyor. Kütahya Valiliği ise kent genelinde “demo, imitasyon veya değeri belirtilmeyen” sahte altınların satışının yasakladığını açıkladı.

ALTIN REKOR KIRDI, SAHTELER ORTAYA ÇIKTI

Altın gram fiyatının 5 bin 400 lirayı aşmasıyla birlikte piyasada sahte altın furyası başladı. Kapalıçarşı, Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda “orijinaliyle birebir” denilerek satılan imitasyon takılar, hem vatandaşları hem de kuyumcuları endişelendiriyor. Darphane baskısı bile bulunan bu ürünlerin çeyrek, bilezik ve tam altın gibi ziynet eşyalarının birebir kopyası olması dikkat çekiyor.

DÜĞÜN TAKILARINDA 3-4 TANESİ SAHTE ÇIKIYOR

Kütahya Valiliği kent genelinde “demo, imitasyon veya değeri belirtilmeyen” sahte altınların satışının yasakladığını açıkladı.

Kuyumcular artık her düğünde birkaç sahte altınla karşılaştıklarını söylüyor. Önceden 1-2 tane çıkan imitasyon takılar, şimdi 3-4’e kadar yükseldi. Bu durumdan rahatsız olan kuyumcular, Ticaret Bakanlığı’na dilekçeler göndererek imitasyon altınların üretimi ve satışının tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

“AKRABASINA DAVA AÇANLAR VAR”

Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Muhammed Ersöz, sahte altınların hem sektöre hem vatandaşa büyük zarar verdiğini belirterek, “Dolandırıcılık olayları ciddi şekilde arttı” dedi.

Bir başka kuyumcu Ali Rıza Erdemir ise, “Eskiden sahte altınlar hemen fark edilirdi, şimdi birebir benzerini yapıyorlar. Düğün sonrası altın bozdurmaya gelenlerin 20 çeyreğinden 4’ü sahte çıkıyor. İnsanlar akrabalarına bile güvenemez hale geldi. Hatta geçen ay bir çift, sahte altın taktığını tespit ettiği akrabasına dava açtı” ifadelerini kullandı.

SAHTE ALTINLARIN SATIŞI YASAKLANDI

Artan şikayetlerin ardından Kütahya Valiliği harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor doğrultusunda, kent genelinde “demo, imitasyon veya değeri belirtilmeyen” takıların satışı yasaklandı. Valilik, yasağa uymayan işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Kuyumcular bu kararı memnuniyetle karşılarken, benzer uygulamaların tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce

"SAHTE ALTIN PİYASADA ÇOK ARTTI"

Kararın hem vatandaş hem de kuyumcular açısından güveni artıracağını ifade eden Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, "Bu güzel bir karar çünkü biz güvenimizle öndeyiz. Sahte altınlar piyasada çok arttı. Müşteri aslında anlayabilir ama bizim kutumuzdan çıktığı için bazen biz suçlu olabiliyoruz. Hiçbir kuyumcumuz sahte takı satmaz ancak bazen evde veya dükkanda değişim yaşanıyor. Bu da bizim başımızı ağrıtıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA