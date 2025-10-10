Benzine Zam mı İndirim mi? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de akaryakıt piyasası, 10 Ekim 2025 Perşembe günü sakin bir seyir izliyor. Vatandaşların sıkça sorduğu “Benzine zam var mı?” sorusuna şimdilik “hayır” yanıtı verilebiliyor. Güncel fiyatlar, EPDK verilerine göre büyük şehirlerde stabil kalırken, küçük illerde hafif farklılıklar görülebiliyor.

İşte detaylar:

İstanbul’da litre başına benzin fiyatı 43,50 TL, motorin 41,20 TL ve LPG 24,80 TL olarak belirlenmiş durumda. Ankara’da benzin 43,70 TL, motorin 41,40 TL, LPG 25,00 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 43,60 TL, motorin 41,30 TL ve LPG 24,90 TL olarak işlem görüyor. Ortalama ulusal fiyatlar, benzin için 43,60 TL, motorin için 41,30 TL ve LPG için 24,90 TL civarında seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi