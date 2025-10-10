Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert hareketler yaşanıyor. Çarşamba günü 4059 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, dün kâr satışlarının etkisiyle yüzde 1,62 düşüş kaydetti ve 3976 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Böylece ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana görülen en sert günlük değer kaybını yaşamış oldu.

İsrail-Hamas ateşkesi ve dolar endeksindeki yükseliş, altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu

GRAMDA SERT DÜŞÜŞ

Haftanın son işlem gününde (TSİ 06.00 itibarıyla) ons fiyatı 3980 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. İç piyasada da gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Dün 5443 TL ile yeni zirvesini gören gram altın, bu sabah 5355 TL seviyesinden işlem görüyor. Fiziki gram satış fiyatı 5685 TL, çeyrek altın ise 9305 TL civarında bulunuyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların güvenli liman talebini düşürdü. Aynı zamanda dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkarak son 10 haftanın zirvesine ulaşması, altını diğer para birimleri açısından daha pahalı hale getirdi. Bu gelişmeler, teknik olarak da aşırı alım bölgesine ulaşan altın fiyatlarında kâr satışlarını tetikledi.

Ons altın son iki ayın en hızlı günlük kaybını yaşarken, gram altın da rekor seviyeden geri çekildi.

KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında kısa vadede 3940 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satışların hızlanabileceği ifade ediliyor. Buna karşın, uzun vadede altına olan güvenin güçlü kaldığı vurgulanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından ekim ve aralık aylarında da indirim yapabileceği beklentisi, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ayrıca merkez bankalarının alımları ve ETF girişleri de güçlü şekilde sürüyor.

