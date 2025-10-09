Türkiye’nin Prestij Projesi Skandalla Sarsıldı! Dev Holdingin Patronuna Ağır Suçlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından biri olan Zincirlikuyu’daki Çiftçiler Towers projesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 172 daire, 246 mağaza ve bir benzin istasyonu içeren dev projeyle ilgili iddialar zincirleme suçlamalara dönüştü. Arsa sahibi ve Çiftçiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

PROJE BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

İddianamede yer alan bilgilere göre, Çiftçiler Gayrimenkul’ün söz konusu Zincirlikuyu arazisini satın aldıktan sonra 291 milyon dolarlık borca girdiği belirtildi. Şirketin bu süreçte tüm varlıklarını Çiftçiler AVM adlı bir başka şirkete devrettiği, projede teslim edilmeyen daireler nedeniyle birçok müşterinin dava açtığı kaydedildi.

MİLYARDERLER DAİRE ALDI, TAPULAR VERİLEMEDİ

Çiftçiler Towers projesi, yapımı sırasında büyük ses getirmişti. Zorlu Center’ın hemen yanı başındaki bu prestijli projeden Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk başta olmak üzere birçok iş dünyası temsilcisinin daire satın aldığı biliniyor. Ancak, Türkerler Grubu ile Çiftçiler Grubu arasında çıkan anlaşmazlıklar projeyi durma noktasına getirdi. Tapu işlemlerinin tamamlanamaması, alıcıları mağdur etti. Gelişmelerin ardından proje, alacaklı bankaların talebiyle icradan satışa çıkarıldı.

YURT DIŞINA 150 MİLYON DOLAR KAÇIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede Hakan Mehmet Çiftçi hakkında çok sayıda ciddi suçlama yer aldı. Çiftçi'nin, projede gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek yurt dışına 150 milyon dolar kaçırdığı ve toplamda 500 milyon dolarlık kamu ve müşteri zararı oluştuğu ileri sürüldü. Ayrıca, daireleri ruhsatsız şekilde bölerek yeniden sattığı, inşaattaki malzeme giderlerini olduğundan yüksek gösterdiği iddia edildi.

Çiftçi'nin yönettiği şirketlerin taşınmazlarını düşük bedellerle göstererek vergi kaçırdığı ve kamu zararına yol açtığı da iddianamede yer aldı. Tüm bu suçlamaların yanı sıra, Hakan Mehmet Çiftçi hakkında “hileli iflas” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi durumunda Hakan Mehmet Çiftçi’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

