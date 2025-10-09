50 Yıl Sonra Bir İlk! Kapalıçarşı Altın Satışını Durdurdu

Altın fiyatları art arda rekor kırınca yatırımcının talebi de fırladı. Sattığı altını yerine koyamayan kuyumcular, sıkıştıklarını söyledi. Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların altın satış işlemlerini durdurduğunu açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum" diyerek durumu özetledi.

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altına talep dövize göre her daim daha güçlüyken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir nedeniyle herkesin gözü piyasalarda. Gram altın 5 bin 443 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görünce Kapalıçarşı'da makas 400-500 liralara kadar açıldı. Gram altının fiyatı şu an 5 bin 400 seviyelerinde olmasına rağmen Kapalıçarşı'da ise 5 bin 800 liradan satılıyor. Vatandaşın artan talebine yetişemeyen esnaf, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor" diyerek iç talep patlaması olduğunu işaret ediyor.

Ekonomim'in aktardığına göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların fahiş artan fiyatlar sonrasında altın satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

'51 YIL SONRA İLK KEZ GÖRDÜM'

Merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını vurgulayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, 1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşandığını ifade ederek "Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı" diye konuştu.

'TAKAS YÖNTEMİ BAŞLADI'

Küresel olarak ticarette takasa dönmeye başlandığını anlatan Yıldırımtürk, "Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz" dedi.

