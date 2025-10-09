Dolar/TL Hafif Yükselişle Açıldı: 41,72 Seviyesinde

İstanbul serbest piyasasında dolar/TL, güne yüzde 0,002'lik sınırlı bir artışla 41,7210'dan başladı. Lira karşısındaki değer kaybı devam ederken, Fed'in faiz indirim iyimserliği küresel piyasaları yukarı taşıyor.

İstanbul serbest piyasasında dolar/TL kuru, güne hafif bir yükselişle başladı. Dün akşam 41,7130'dan kapanan kur, bugünkü işlemlere satış fiyatı 41,7210 TL, alış fiyatı ise 41,7190 TL seviyesinden start verdi. Bu, yaklaşık 8 kuruşluk bir artışa denk geliyor ve yüzde 0,0019'luk minimal bir değişim anlamına geliyor. Piyasalar, Türk lirasının dolar karşısındaki erimesinin sürdüğünü işaret ederken, genel eğilimde belirgin bir kırılma gözlenmedi.

Serbest piyasada 41,7190 liradan alınan dolar, 41,7210 liradan satılıyor. 48,7080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7100 lira oldu.

KÜRESEL FİNANS PİYASALARI

Küresel finans piyasaları ise olumlu bir hava hakimiyetiyle açıldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine dair iyimserlik, teknoloji hisselerinin öncülüğünde endeksleri yukarı yönlü itti. Analistler, 29 Ekim'de 25 baz puanlık indirimin kesinleştiği beklentisini vurgularken, aralık ayındaki benzer bir adımın olasılığını yüzde 78 olarak hesaplıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington'daki Community Bank Conference'da yayınlanacak önceden kaydedilmiş video mesajı, yatırımcıların radarında yer alıyor. Öte yandan, ABD bütçe müzakerelerindeki tıkanıklık dikkat çekiyor; Senato'da geçici bütçe tekliflerinin reddedilmesi, istihdam verileri gibi kritik göstergelerin gecikmesine yol açabilir ve Fed'in faiz politikalarını etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Dolar Türk Lirası
